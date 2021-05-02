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Мелиоративные земли восстановят
02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мелиоративные земли в первую очередь будут возрождаться там, где работы провести будет проще всего, и там, где от земли максимально быстро аграрии смогут получить отдачу. После чего постепенно восстановят то, что было сделано еще в советские времена. Об этом в проекте АТН
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Мелиоративные земли в первую очередь будут возрождаться там, где работы провести будет проще всего, и там, где от земли максимально быстро аграрии смогут получить...
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