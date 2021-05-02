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Мелиоративные земли восстановят

02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мелиоративные земли в первую очередь будут возрождаться там, где работы провести будет проще всего, и там, где от земли максимально быстро аграрии смогут получить отдачу. После чего постепенно восстановят то, что было сделано еще в советские времена. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Александр Субботин.

Кроме этого, правительство разработало концепцию по наведению порядка на земле. К сносу ветхих и заброшенных домов, а также к так называемым памятникам бесхозяйственности в виде старых заброшенных ферм или водонапорных башен будут подходить исключительно по-хозяйски.

О перспективных рынках, проблемных сторонах АПК, острых вопросах по ценам на птицу и работе сахарных заводов страны. Полную версию проекта "Вопрос номер один" с Александром Субботиным можете посмотреть на YouTube-канале АТН.

"Вопрос номер один". Александр Барсуков

"Вопрос номер один". Владимир Макей


 
 
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Мелиоративные земли в первую очередь будут возрождаться там, где работы провести будет проще всего, и там, где от земли максимально быстро аграрии смогут получить...
 
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