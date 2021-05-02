Источник материала: БT

Духовно-просветительская эфирная акция "Малітва за мір і адзінства" сегодня посвящается Светлому Христову Воскресению.

С пасхальным обращением к верующим в эфире Первого национального канала Белорусского радио обратится Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Христос воскресе!

Мы переживаем теперь эту радость. Мы торжествуем победу добра над злом, искупление человеческого рода, возможность каждого из нас победить в себе грех, стать человеком совершенным, стать человеком, способным войти в Царство Небесное, быть рядом с Христом, победителем смерти.

Хочется пожелать, чтобы этот праздник как можно дольше жил в наших сердцах, в наших домах, в нашем обществе. Важно, чтобы этот праздник вдохновлял нас последовать примеру Христа, его самоотверженной любви к каждому человеку, его высокому идеалу нравственности, духовности, и чтобы мы радость несли ближним своим, любовь о Господе, доброе отношение, умение поддержать, простить, явить словом и делом свое доброе расположение, ведь Христос воскресе!

Воистину воскресе Христос!"





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