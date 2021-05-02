Православные верующие отмечают Светлое Воскресение Христово

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Христос воскрес! Воистину воскрес! Именно так сегодня приветствуют друг друга православные белорусы. По всей стране проходят торжества по случаю Пасхи.

Этот праздник считается главным в православном календаре. Христиане верят в искупление человеческих грехов через смерть Иисуса и его последующее воскрешение, что дает каждому надежду на спасение. Это событие белорусы встречали в молитве на ночных службах.



Митрополит Вениамин возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе



Во всех храмах страны прошли божественные литургии. Главная по традиции состоялась в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Вениамин. Также накануне в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима, от которого верующие зажгли свечи.



Пасхальные службы продолжаются и сейчас. У тех, кто не успел подготовиться к празднику накануне, еще есть возможность освятить традиционные угощения - куличи и яйца. Торжества по случаю Воскресения Христова будут длиться 7 дней, каждый из которых будет считаться светлым.