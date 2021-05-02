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Православные верующие отмечают Светлое Воскресение Христово
02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Христос воскрес! Воистину воскрес! Именно так сегодня приветствуют друг друга православные белорусы. По всей стране проходят торжества по случаю Пасхи.
Этот праздник считается главным в православном календаре. Христиане верят в искупление человеческих грехов через смерть Иисуса и его последующее воскрешение, что дает каждому надежду на спасение. Это событие белорусы встречали в молитве на ночных службах.
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