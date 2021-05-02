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Поздравление со Светлым Воскресением Христовым

02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.

Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и справедливости.

Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.

Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.

Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.

Александр Лукашенко
 
 
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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым. Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и...
 
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