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Поздравление со Светлым Воскресением Христовым
02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.
Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и справедливости.
Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.
Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.
Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.
Александр Лукашенко
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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым. Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и...
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