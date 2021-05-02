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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление со Светлым Воскресением Христовым Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым. Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и...

Дорогие соотечественники!От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и справедливости.Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.Александр Лукашенко