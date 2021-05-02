Воспитывать подрастающее поколение: витебские школьники исполнили победные марши

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Витебские школьники исполнили победные марши. Смотр-конкурс строевой подготовки и исполнительского мастерства прошел на плацу 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Для школьников этот конкурс стал уроком патриотизма. Строевую слаженность, командный дух и дисциплину показали более двадцати команд - это ученики 5-ых-10-ых классов. Выступления оценивали педагоги и офицеры бригады.



Денис Кривенцов, замкомандира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:

Мы стараемся воспитывать наше подрастающее поколение. Рассказываем об истории нашего соединения. О наших отцах, дедах, прадедах, которые ценой собственной жизни выполняли свой воинский долг - защищали свою Родину

Для школьников десантники подготовили показательные выступления, а также организовали выставку техники и оружия.