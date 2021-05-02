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Посевной лунный календарь на 2-8 мая
02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
2 мая - посадите картофель
3 мая - обработайте сад от болезней и вредителей
4 мая - замульчируйте сад и огород
5 мая - посейте редис и сельдерей
6 мая - заготовьте опоры для подвязки томатов
7 мая - подкормите розы органоминеральными удобрениями
8 мая - займитесь скарификацией газона
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2 мая - посадите картофель 3 мая - обработайте сад от болезней и вредителей 4 мая - замульчируйте сад и огород 5 мая - посейте редис и сельдерей 6 мая - заготовьте...
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