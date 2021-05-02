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В Белгосуниверситете назвали имена обладательниц титула "Женщина года БГУ"

02.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Награды, цветы и благодарности самым лучшим! Накануне векового юбилея в Белгосуниверситете назвали имена обладательниц титула "Женщина года БГУ". Конкурс такого масштаба в альма-матер страны проводится впервые. Жюри изучало работы конкурсанток почти три месяца. Призы получили около 50 работниц вуза. Среди них - доценты, профессора, руководители отделов.

Всего в БГУ около 7 тысяч сотрудников. Более половины из них женщины. Они входят в проректорский и деканский корпус, а также возглавляют главные управления и общественные организации университета.

 
 
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Награды, цветы и благодарности самым лучшим! Накануне векового юбилея в Белгосуниверситете назвали имена обладательниц титула "Женщина года БГУ". Конкурс такого...
 
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