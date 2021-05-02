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Награды, цветы и благодарности самым лучшим! Накануне векового юбилея в Белгосуниверситете назвали имена обладательниц титула "Женщина года БГУ". Конкурс такого масштаба в альма-матер страны проводится впервые. Жюри изучало работы конкурсанток почти три месяца. Призы получили около 50 работниц вуза. Среди них - доценты, профессора, руководители отделов.



Всего в БГУ около 7 тысяч сотрудников. Более половины из них женщины. Они входят в проректорский и деканский корпус, а также возглавляют главные управления и общественные организации университета.