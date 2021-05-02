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Данные Минздрава по COVID-19 на 2 мая
02.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 081 пациент с COVID-19, выписаны 1 383. Всего заболевших с начала пандемии 361 063 человека. Выздоровели 351 816 пациентов, умерли 2 562. В стране проведено свыше 5 млн 887 тыс. тестов.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 081 пациент с COVID-19, выписаны 1 383. Всего заболевших с начала пандемии 361 063 человека. Выздоровели 351 816 пациентов, умерли 2 562. В...
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