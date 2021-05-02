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Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова

02.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Христово Воскресение - Пасху сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и глава государства.

Президент сегодня посетил храм в Турове. В кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских Александра Лукашенко ждали прихожане. Белорусскому лидеру подарили букет цветов и корзину с пасхальным набором. И главное таинство светлого праздника Пасхи - зажжение праздничной свечи - крайне важный и даже сакральный момент для миллионов жителей Беларуси.


Туровский крест - воссозданная святыня

Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова. Также Президент отметил, что очень любит праздник Светлой Пасхи, и передал в дар кафедральному собору воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест. Реликвия была утрачена еще в XIII веке из-за мощного землетрясения, разрушившего храм. Александр Лукашенко подчеркнул символичность того, что именно в этот праздничный день одна из самых сакральных святынь Беларуси возвращается домой.


Атмосфера теплого общения с прихожанами, добрые пожелания друг другу и такие приятные слова про сам населенный пункт: Александр Лукашенко признался, что Туров - его любімый город. Такое мероприятие - очередное подтверждение того, что белорусы - мирные и доброжелательные люди, которые хотят созидать и любить на родной земле.

На Пасху принято угощать друг друга и, конечно же, дарить подарки. Сладкие презенты получили и юные прихожане, которые пришли вместе с родителями на праздничное богослужение, - фирменный шоколад "Президент". Искренне и по-простому верующие рассказывали, что молятся за всех белорусов и за нашу страну.

 
 
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Христово Воскресение - Пасху сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и глава государства. ...
 
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