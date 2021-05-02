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"Велікодная пісанка": ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области
02.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области. 6-й открытый региональный праздник-конкурс "Велікодная пісанка" прошел в Столбцах. 45 участников соревновались в художественной росписи яиц горячим воском. Кроме этого, работала выставка - там народные умельцы представили лучшие экспонаты домашних коллекций. Хрупкие, объемные "холсты" они украсили соломенными узорами, кружевом и бисером.
Гран-при конкурса получили мастера из Клецкого района. Они привезли самую большую пасхальную коллекцию: 120 яиц расписаны в традиционной технике воскования.
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Ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области. 6-й открытый региональный праздник-конкурс "Велікодная пісанка" прошел в Столбцах. 45...
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