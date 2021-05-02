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"Велікодная пісанка": ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области

02.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области. 6-й открытый региональный праздник-конкурс "Велікодная пісанка" прошел в Столбцах. 45 участников соревновались в художественной росписи яиц горячим воском. Кроме этого, работала выставка - там народные умельцы представили лучшие экспонаты домашних коллекций. Хрупкие, объемные "холсты" они украсили соломенными узорами, кружевом и бисером.

Ксения Савицкая, участница праздника-конкурса "Велікодная пісанка": "Я все продумываю в голове, а потом плету и смотрю, как это будет. Сочетается - не сочетается. Как это смотреться будет, кому понравится или нет. Это долгая работа, но зато очень красивая".

Гран-при конкурса получили мастера из Клецкого района. Они привезли самую большую пасхальную коллекцию: 120 яиц расписаны в традиционной технике воскования.

 
 
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Ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области. 6-й открытый региональный праздник-конкурс "Велікодная пісанка" прошел в Столбцах. 45...
 
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