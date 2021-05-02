Одна из самых больших в мире кошачьих коллекций - в Минске

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Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок - причем из разных стран мира. Необычную мурлыкающую коллекцию продолжает собирать предприниматель из Минска Василий Супрунюк. Все началось с одной маленькой статуэтки в форме кошки почти 10 лет назад. А сейчас в галерее коллекционера около 7 тысяч скульптур из гипса, бронзы и глины. Картины, карнавальные маски и даже наборы шашек и шахмат - и все с изображением пушистых друзей человека.

Недавно галерея обрела и своих настоящих хозяев - трех котов из приюта - Негро, Пако и Яшу. Они встречают посетителей выставки и дополняют атмосферу настоящего кошачьего мира.