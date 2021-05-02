ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одна из самых больших в мире кошачьих коллекций - в Минске

02.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок - причем из разных стран мира. Необычную мурлыкающую коллекцию продолжает собирать предприниматель из Минска Василий Супрунюк. Все началось с одной маленькой статуэтки в форме кошки почти 10 лет назад. А сейчас в галерее коллекционера около 7 тысяч скульптур из гипса, бронзы и глины. Картины, карнавальные маски и даже наборы шашек и шахмат - и все с изображением пушистых друзей человека.

Недавно галерея обрела и своих настоящих хозяев - трех котов из приюта - Негро, Пако и Яшу. Они встречают посетителей выставки и дополняют атмосферу настоящего кошачьего мира.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок - причем из разных стран мира. Необычную мурлыкающую коллекцию продолжает собирать предприниматель из Минска Василий...
 
Новости дня
Новости общества
 
2020 год для белорусской гостиничной сферы: постояльцев на 1 млн меньше, загрузка отелей - около 19%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by