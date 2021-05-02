|
Более 135 млн рублей направлено на дополнительные выплаты медикам Гомельской области
02.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Медикам Гомельской области, работающим с пациентами с COVID-19, с начала пандемии на дополнительные выплаты направлено более 135 миллионов рублей. Напомним, в апреле прошлого года Президент подписал указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медикам Гомельской области, работающим с пациентами с COVID-19, с начала пандемии на дополнительные выплаты направлено более 135 миллионов рублей. Напомним, в апреле...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)