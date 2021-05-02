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Более 135 млн рублей направлено на дополнительные выплаты медикам Гомельской области

02.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Медикам Гомельской области, работающим с пациентами с COVID-19, с начала пандемии на дополнительные выплаты направлено более 135 миллионов рублей. Напомним, в апреле прошлого года Президент подписал указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19.

 
 
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Медикам Гомельской области, работающим с пациентами с COVID-19, с начала пандемии на дополнительные выплаты направлено более 135 миллионов рублей. Напомним, в апреле...
 
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