Более 135 млн рублей направлено на дополнительные выплаты медикам Гомельской области

Источник материала: БT

Медикам Гомельской области, работающим с пациентами с COVID-19, с начала пандемии на дополнительные выплаты направлено более 135 миллионов рублей. Напомним, в апреле прошлого года Президент подписал указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19.