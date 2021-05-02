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Православные по всему миру празднуют Пасху

02.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пасху сегодня встречают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви. С праздником всех христиан, которые отмечают праздник согласно юлианскому календарю, поздравил Папа Римский Франциск. 

Кадры празднования приходят из разных уголков планеты. В Бухаресте в этом году верующим разрешили посетить храмы. Правда, священники просили посетителей быть в масках и держать социальную дистанцию.

Главную литургию в Сербии в храме Святого Саввы отслужил Патриарх Сербский Порфирий. 

В столице Болгарии - Софии - митрополит провел праздничное богослужение перед Александро-Невским собором. Из-за карантинных ограничений оно проходило на улице.

Необычный способ для традиционного освящения пасхальной еды выбрал священник из Украины. В Харьковской области батюшка окропил верующих  прямо из ведра. Без креста, свечей и кадила.

 
 
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Пасху сегодня встречают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви. С...
 
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