Православные по всему миру празднуют Пасху

Источник материала: БT

Пасху сегодня встречают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви. С праздником всех христиан, которые отмечают праздник согласно юлианскому календарю, поздравил Папа Римский Франциск.

Кадры празднования приходят из разных уголков планеты. В Бухаресте в этом году верующим разрешили посетить храмы. Правда, священники просили посетителей быть в масках и держать социальную дистанцию.

Главную литургию в Сербии в храме Святого Саввы отслужил Патриарх Сербский Порфирий.

В столице Болгарии - Софии - митрополит провел праздничное богослужение перед Александро-Невским собором. Из-за карантинных ограничений оно проходило на улице.

Необычный способ для традиционного освящения пасхальной еды выбрал священник из Украины. В Харьковской области батюшка окропил верующих прямо из ведра. Без креста, свечей и кадила.