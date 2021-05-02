Александр Лукашенко на богослужении в кафедральном соборе в Турове

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Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и глава государства.

На этот раз он присутствовал на богослужении в кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове. Этот день здесь знаменателен вдвойне. В храм вернулась национальная святыня - Туровский крест. Ее восстановили по инициативе Президента. Спустя 8 веков сакральной реликвии сегодня смогли поклониться верующие. Илона Красутская расскажет подробности.

Туров - колыбель христианства, источник духовности и веры белорусского народа

Самый главный в церковном календаре и самый любимый в народе праздник - Пасха - сегодня в домах и сердцах большей части белорусов. Святыми водой и молитвой церковь благословляет на праздничное пиршество. Куличи, творожные пасхи, яйца-писанки - кулинарные изыски хозяек просто восхищают.

Маленький и уютный трехтысячный Туров. Колыбель христианства, источник духовности и веры белорусского народа. Город с более чем тысячелетней летописью. Место встречи православных - собор-новодел. Первый кафедральный собор на этой земле был построен еще в XII веке, но уже в XIII его разрушил природный катаклизм. Восьмибалльное землетрясение произошло в Румынии, его отзвуки дошли до Турова. Восемь лет назад новый собор освятили и провели здесь первое богослужение. Он стал настоящим духовным центром и местом паломничества для православных христиан.





То ли от майского солнца, то ли от трогательности момента, кажется, еще больше блестят глаза. Искренность и душевность полешуков - это нечто невообразимое. В Туров люди сегодня приехали не только из близлежащих деревень, но и из других областных центров. Для них сразу три знаковых события. На Пасху радость святого праздника вместе с ними разделяет глава государства. И, наконец, национальная святыня - Туровский крест - возвращается домой. Каждый момент кажется по-особенному проникновенным.

Жизнь в условиях пандемии вносит коррективы, не все сегодня смогли придти в храм. Но в Беларуси дорогу к нему никогда не закрывали. Все убранство собора подчеркивает: это праздник торжества жизни и веры в лучшее. У иконы в безмолвии каждый просит о чем-то своем и общем.

Президент в последнее время на Полесье часто. С этой землей столько связано, сколько испытаний выпало на ее долю. Такой момент располагает к особым откровениям.

События прошлого года нас словно изменили. Всем как никогда нужна поддержка в виде доброго слова, которое вселяет оптимизм и воодушевляет. В этот день в церкви Президент не мог не сказать те вещи, которые от него так хотели услышать.

Возвращение национальной реликвии - Туровского креста

Этот день войдет в историю. Спустя 8 веков в этот храм возвращается национальная реликвия - Туровский крест. Святыня исчезла под обломками храма во время землетрясения в 13-м веке. Это напрестольный крест наподобие знаменитого Креста Евфросинии Полоцкой. Только по Туровскому кресту не осталось никаких документальных источников относительно того, как он выглядел. Основой для возвращения креста послужили четыре свинцовые иконки, найденные профессором Петром Лысенко при раскопках в Турове 60 лет назад.





Воссоздание святыни - это инициатива нашего Президента. Был создан художественный совет, проведена масштабная научная работа, изучены сохранившиеся аналоги того периода - византийские и западноевропейские. Три года - именно столько заняло восстановление сакрального памятника. Он сделан из золота с вкраплениями драгоценных камней: изумруда, рубина, граната, лазуритов.

Туровский крест - призыв к миру

В основе воссозданной церковной реликвии кипарисовое дерево. Его привезли с Афона. Реликвия не тяжелая - всего 1 килограмм 200 граммов. По итогам прошлого года авторскому коллективу, который работал над восстановлением святыни, Глава государства присудил премию "За духовное возрождение" .







На Пасху обязательно принято угощать друг друга, дарить подарки. Сладкие презенты получили юные прихожане, которые присутствовали на праздничном богослужении. Александр Лукашенко очень тепло пообщался с верующими. Чаще обычного звучали взаимные пожелания здоровья и долголетия. Вот так по-простому люди рассказывали, что молятся за всех белорусов и за страну.

После посещения храма люди стремятся собраться вместе с друзьями, родными, близкими в кругу семьи за праздничным столом. Сегодня никто не должен быть забыт. Согласно исследованиям, Туров никогда ни на кого не нападал, только защищался. И это очень символично для образа возвращенного Туровского креста, который воспринимается как призыв к миру.