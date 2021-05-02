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Светлое Воскресение каждый из нас старается провести со своими самыми близкими людьми, побывать в дорогих сердцу местах, подарить добро окружающим. Кстати, в такие большие религиозные праздники Александр Лукашенко чаще всего как раз в небольших уютных храмах и приходах. И сегодня белорусский лидер в глубинке, вместе с народом.

Это святая земля для белорусов. Символ Туровского креста - часть нашей национальной истории и идентичности. А для Президента лично это просто любимый город, как и для тысяч наших соотечественников, которые живут, гостят, работают в жемчужине Беларуси - нашем Полесье (видео).