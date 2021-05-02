|
Символ Туровского креста - часть нашей национальной истории и идентичности
02.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Светлое Воскресение каждый из нас старается провести со своими самыми близкими людьми, побывать в дорогих сердцу местах, подарить добро окружающим. Кстати, в такие большие религиозные праздники Александр Лукашенко чаще всего как раз в небольших уютных храмах и приходах. И сегодня белорусский лидер в глубинке, вместе с народом.
Это святая земля для белорусов. Символ Туровского креста - часть нашей национальной истории и идентичности. А для Президента лично это просто любимый город, как и для тысяч наших соотечественников, которые живут, гостят, работают в жемчужине Беларуси - нашем Полесье (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлое Воскресение каждый из нас старается провести со своими самыми близкими людьми, побывать в дорогих сердцу местах, подарить добро окружающим. Кстати, в такие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)