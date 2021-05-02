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Символ Туровского креста - часть нашей национальной истории и идентичности

02.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Светлое Воскресение каждый из нас старается провести со своими самыми близкими людьми, побывать в дорогих сердцу местах, подарить добро окружающим. Кстати, в такие большие религиозные праздники Александр Лукашенко чаще всего как раз в небольших уютных храмах и приходах. И сегодня белорусский лидер  в глубинке, вместе с народом. 

Это святая земля для белорусов. Символ Туровского креста -  часть нашей национальной истории и идентичности. А для Президента лично это просто любимый город, как и для тысяч наших соотечественников, которые живут, гостят, работают  в жемчужине Беларуси - нашем Полесье (видео).

 
 
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Светлое Воскресение каждый из нас старается провести со своими самыми близкими людьми, побывать в дорогих сердцу местах, подарить добро окружающим. Кстати, в такие...
 
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