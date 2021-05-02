Институт внештатных сотрудников позволяет студентам примерить на себя амплуа сыщика

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Примерить на себя амплуа сыщика. Возможность изнутри узнать о тонкостях работы следователя предоставляет профильное ведомство. Для студентов юридических факультетов или уже дипломированных специалистов в стране работает так называемый Институт внештатных сотрудников. Например, во время обучения внештатные сотрудники заступают на дежурные сутки с работником Следственного комитета. Таким образом стажеры изучают все нюансы профессии следователя.

За 5 лет в Институте внештатных сотрудников роль сыщика примерили на себя свыше 200 парней и девушек. Из них мечту стать следователем воплотили 65 человек.