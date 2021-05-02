Карпенков: «В этой войне выиграем мы, за нами страна, за нами президент, за нами Бог»

Источник материала: Tut.by

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил в интервью Григорию Азарёнку на телеканале СТВ, что если оппозиция перейдет черту, «которая не переходится», то ее перейдут и силовики.





Ведущий попросил Карпенкова прокомментировать недавно обнародованный видеофрагмент, когда блогер Сергей Тихановский говорит Александру Лукашенко на встрече в СИЗО КГБ, что «после него вопросы будут к Коле».

Замглавы МВД заметил, что за время своей работы «таких отморозков, таких абсолютно наглых, безбашенных, таких быков» не встречал.

— Даже у бандитов есть понятие чести. Вот они живут по своим понятиям, там не принято угрожать милиционеру, там не принято угрожать семье. Если ты все делаешь по закону и бандиты к этому относятся с уважением, потому что есть черта, которая не переходится. Если перейдут они, перейдем и мы, — сказал Карпенков. — Они прекрасно понимают, что в этой войне выиграем мы, потому что мы государственные люди, за нами страна, за нами президент, за нами Бог. А они прекрасно понимают и знают себе цену. Поэтому они это все делают по-тихому, скажем так, грабят награбленное. Там, где есть какой-то серый рубль или какое-то нарушение, бандиты находятся там. Там, где все по чести и по закону, бандитов не будет. Там понятия не проходят. Даже когда ты на бандита оказываешь давление, он говорит: «Начальник, по закону, тогда все будет, как вы скажете». Поэтому эти правила соблюдаются.

Николай Карпенков ранее возглавлял ГУБОПиК и принимал активное личное участие в подавлении протестной активности в прошлом году. А 19 ноября 2020 года был назначен заместителем министра внутренних дел и сменил Юрия Назаренко в должности командующего внутренними войсками.