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Кадровое усиление в управлении внутренних дел

03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О безопасности и насущных вопросах жизни в регионах шла речь во время кадровой пятницы у Президента. И хоть громких сенсаций не случилось, тем не менее принятые решения важны для нормальной работы и жизни в областях.

Были назначены сразу несколько новых начальников управлений внутренних дел - в Минском, Брестском и Гродненском регионах. На первый план для них после непростого 2020-го выходят традиционные для милиции задачи: обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, профилактика правонарушений. Глава Совбеза и профильный министр за этих руководителей ручаются. На службе они успели зарекомендовать себя настоящими профессионалами и надежными людьми. Президент напомнил о четкой и слаженной работе по обеспечению безопасности в стране.

Перед управленцами в региональной вертикали Президент в первую очередь ставит земные задачи: корректно работать с людьми и не затягивать посевную кампанию. А в целом Александр Лукашенко скажет просто: события минувшего года показали, кто есть кто и с кем можно работать, развивая страну.

 
 
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О безопасности и насущных вопросах жизни в регионах шла речь во время кадровой пятницы у Президента. И хоть громких сенсаций не случилось, тем не менее принятые...
 
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