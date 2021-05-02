Кадровое усиление в управлении внутренних дел

Источник материала: БT

О безопасности и насущных вопросах жизни в регионах шла речь во время кадровой пятницы у Президента . И хоть громких сенсаций не случилось, тем не менее принятые решения важны для нормальной работы и жизни в областях.

Были назначены сразу несколько новых начальников управлений внутренних дел - в Минском, Брестском и Гродненском регионах. На первый план для них после непростого 2020-го выходят традиционные для милиции задачи: обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, профилактика правонарушений. Глава Совбеза и профильный министр за этих руководителей ручаются. На службе они успели зарекомендовать себя настоящими профессионалами и надежными людьми. Президент напомнил о четкой и слаженной работе по обеспечению безопасности в стране.

Перед управленцами в региональной вертикали Президент в первую очередь ставит земные задачи: корректно работать с людьми и не затягивать посевную кампанию. А в целом Александр Лукашенко скажет просто: события минувшего года показали, кто есть кто и с кем можно работать, развивая страну.