Мнения экспертов о проекте по развитию пострадавших районов

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Проект, озвученный главой государства во время поездки по южным регионам, действительно стратегический. Это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для потомков. Развитие затронет все сферы жизни пострадавших районов: от создания новейших производств и электрификации до благоустройства территорий и активного развития социальной сферы. Вот что об этом на неделе говорили эксперты проекта "Понятная политика. Плюс" (видео).