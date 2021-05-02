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Мнения экспертов о проекте по развитию пострадавших районов

03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект, озвученный главой государства во время поездки по южным регионам, действительно стратегический. Это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для потомков. Развитие затронет все сферы жизни пострадавших районов: от создания новейших производств и электрификации до благоустройства территорий и активного развития социальной сферы. Вот что об этом на неделе говорили эксперты проекта "Понятная политика. Плюс" (видео).

 
 
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Проект, озвученный главой государства во время поездки по южным регионам, действительно стратегический. Это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для...
 
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