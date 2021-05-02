|
Мнения экспертов о проекте по развитию пострадавших районов
03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект, озвученный главой государства во время поездки по южным регионам, действительно стратегический. Это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для потомков. Развитие затронет все сферы жизни пострадавших районов: от создания новейших производств и электрификации до благоустройства территорий и активного развития социальной сферы. Вот что об этом на неделе говорили эксперты проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект, озвученный главой государства во время поездки по южным регионам, действительно стратегический. Это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)