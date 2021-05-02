ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Некоторые деятели, выходя на "Шлях", становятся все дальше от народа и реальности

03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По традиции на чернобыльской тематике некоторые деятели от политики стараются собрать себе очки, правда, год за годом, выходя на "Шлях", становятся все дальше от народа и реальности. В то время, как идет колоссальная работа по восстановлению пострадавших земель, те, которые "за правду", работают с гардеробом, фотоаппаратом и Instagram.

На неделе снова вышли, снова сфотографировались, снова сделало репост новости американское посольство - все по-старому.

И это вместо того, чтобы заняться реальными делами. У государства совсем иной подход. Цель - придать новый мощный импульс пострадавшим землям, наполнить их большим экономическим и социальным смыслом и подтянуть до уровня лучших районов Беларуси. К осени у белорусов появится новая - глобальная, как сказал о ней Президент, - программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По традиции на чернобыльской тематике некоторые деятели от политики стараются собрать себе очки, правда, год за годом, выходя на "Шлях", становятся все дальше от...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Место для жизни" - Речицкий район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by