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Некоторые деятели, выходя на "Шлях", становятся все дальше от народа и реальности
03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По традиции на чернобыльской тематике некоторые деятели от политики
На неделе снова вышли, снова сфотографировались, снова сделало репост новости американское посольство - все по-старому.
И это вместо того, чтобы заняться реальными делами. У государства совсем иной подход. Цель - придать новый мощный импульс пострадавшим землям, наполнить их большим экономическим и социальным смыслом и подтянуть до уровня лучших районов Беларуси. К осени у белорусов появится новая - глобальная, как сказал о ней Президент, - программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии.
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По традиции на чернобыльской тематике некоторые деятели от политики стараются собрать себе очки, правда, год за годом, выходя на "Шлях", становятся все дальше от...
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