Источник материала: БT

По традиции на чернобыльской тематике некоторые деятели от политики стараются собрать себе очки , правда, год за годом, выходя на "Шлях", становятся все дальше от народа и реальности. В то время, как идет колоссальная работа по восстановлению пострадавших земель, те, которые "за правду", работают с гардеробом, фотоаппаратом и Instagram.

На неделе снова вышли, снова сфотографировались, снова сделало репост новости американское посольство - все по-старому.

И это вместо того, чтобы заняться реальными делами. У государства совсем иной подход. Цель - придать новый мощный импульс пострадавшим землям, наполнить их большим экономическим и социальным смыслом и подтянуть до уровня лучших районов Беларуси. К осени у белорусов появится новая - глобальная, как сказал о ней Президент, - программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии.