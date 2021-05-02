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Речицкий район ассоциируется в первую очередь с нефтянкой - именно здесь добыли первый белорусский углеводород. Кроме этого, на достойном уровне сельское и лесное хозяйство.

Сегодня эти земли активно развиваются. Большая часть жителей уже и забыла, что он относится к пострадавшим после чернобыльской аварии. В том числе и Речица.

До этого года здесь действовала госпрограмма по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Ее обновили в 6 раз. Так на решение чернобыльских вопросов в стране на новую пятилетку выделено около 1 млрд долларов.

Но Речица в эту программу не войдет - после замера радиационного фона ее статус изменился, как и статус других 64 населенных пунктов Гомельской области - их вычеркнули их списка загрязненных. А это значит, что такие города, местечки и прилегающие к ним земли переходят к новому этапу - от реабилитации к развитию. Сегодня в традиционной рубрике "Главного эфира" "Место для жизни" - Речицкий район. Рассказывает Ксения Лебедева.

Речицкий район - район суровых нефтянников

Это черное золото Беларуси. Из таких скважин оно расходится на предприятия нефтепереработки республики, где производят бензин и не только. Мы в Речицком районе - районе суровых нефтяников, ведь именно здесь почти 60 лет назад вот так повернули краник и получили первый белорусский углеводород. Но это не единственное достояние района.

Речице удалось неплохо сохранить свою историческую застройку и дореволюционные постройки в стиле модерн. Эти улицы ведут к набережной - одна из главных достопримечательностей. Здесь Днепр по-настоящему могуч. В свое время по нему сплавляли на плотах древесину. В экономике дореволюционной Беларуси лесной бизнес был валообразующим. На белорусских балках держались донбасские шахты, в белорусские ящики паковались винницкий сахар и крымские фрукты, а отечественные сосновые шпалы были опорой для рельсов английских и бельгийских железных дорог. В 1904-м году в Речице, на берегу Днепра построили фанерно-мебельный комбинат. Сегодня - это Речицадрев.







ДСП изготавливают из отходов лесообработки и лесозаготовок. Благодаря этому, все срубленное дерево идет в ход. Токая доска широко применяется в строительстве и мебельной индустрии. Продукция экспортируется как в страны ЕС, так и ЕврАзЭС. География зарубежных поставок насчитывает более 20 стран.

Это мебельное производство. Валентина Николаевна здесь работает более 40 лет, сама из Украины - с Черниговщины. Говорит, с тех пор много воды утекло - станки новые, другие технологии, компьютеризация. Но физически работать и тогда приходилось, и сейчас.

Лес в районе занимает половину площадей. Поэтому лесхозам есть чем заняться. Продукты деревопереработки идут как на внутренний рынок, так и на экспорт. Что обеспечивает достойную заработную плату сотрудникам. Здесь она выше средней по району - более 1400 рублей.

Вместе с тем практически 100 % территорий после вырубки восстанавливают. В опытном Речицком лесхозе есть питомник, который позволяет обеспечить лесничества необходимым количеством посадочного материала, излишки продают сторонним организациям.

Осушенные земли работают на сельское хозяйство

Последнее время из 2 тысяч 200 гектаров восстановили 1700, остальная территория заболочена и требует естественного зарастания.

Посевные площади большие, поэтому кормов всегда в достатке, в том числе благодаря трудолюбию работников.

Территория Речицкого района до мелиорации была одной из самых заболоченных. Теперь все осушенные земли работают на сельское хозяйство.

Без них история района была бы другой. После реконструкции систем в этом году в сельхозоборот добавится еще 300 гектаров.

Семья Ятченко - династия механизаторов. Весенний сев в разгаре, поэтому отец и сыновья весь день в полях. До завершения работ осталось немного, а там и до уборки зерновых недалеко.

Речицкий метизный - одно из крупнейших предприятий Беларуси

Кстати, болты и гайки для белорусской промышленности производят тоже в Речице.

Речицкий метизный - одно из крупнейших предприятий Беларуси. Бренд завода хорошо известен на рынках европейских стран, России и СНГ. Гвозди, саморезы, болты, гайки, винты, проволока - широкий ассортимент выпускаемых метизов пользуется большим спросом более чем в 40 странах мира. Далеко за границей знают и о нашей нефтянке.

После модернизации в 2015 году ассортимент продукции расширили - а это дополнительный доход, так как товар имеет высокую добавленную стоимость. Среди всего перечня - в том числе и сжиженный газ.

Андрей Петрович пришел на предприятие в 2007-м году по распределению, начинал сменным мастером, дорос до главного инженера.

Сейчас мы находимся на месте, где бурят нефтяную скважину - такое каждый день не увидишь, давайте заглянем за кулисы.

В бурении Мирон Михайлович с 80 года, приехал из Львовской области Украины. Говорит, это его стихия. Работает мастером, а значит, на бурении скважин старший контролирует технологические процессы и соблюдение правил безопасности. Говорит, мастер как хозяин на объекте.

Речица - от реабилитации к развитию

Сегодня район активно развивается. Большая часть его жителей уже и забыла, что он относится к пострадавшим после чернобыльской аварии, в том числе и Речица. До этого года здесь действовала госпрограмма по ликвидации последствий. Ее обновили в 6-й раз. Так на решение чернобыльских вопросов в стране на новую пятилетку выделено порядка 1 млрд долларов. Но Речица в эту программу не войдет - после замера радиационного фона ее статус изменился, как и статус других 64 населенных пунктов Гомельской области, - их вычеркнули их списка загрязненных. А это значит, что такие города, местечки и прилегающие к ним земли переходят к новому этапу - от реабилитации к развитию.

Во время посещения чернобыльских земель в преддверии годовщины трагедии на ЧАЭС Александр Лукашенко поставил задачу правительству разработать новую программу для подобных территорий, наподобие той, что сейчас действует на юго-востоке Могилевщины. Акценты будут сделаны на лесное хозяйство, отказ от газа в пользу электричества, уделят внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике районов, речь в первую очередь - об эффективном использовании и вовлечении в оборот некогда чернобыльских земель.