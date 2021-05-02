Генпрокуратура начала расследование по факту геноцида населения Беларуси во времена ВОВ

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Убрать белые пятна в истории и докопаться до истины. Генеральной прокуратурой начаты процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. На этой неделе журналистам в Логойском районе показали место массового расстрела мирных людей. Деревня Логоза находится в 20 километрах от печально известной Хатыни, в этом месте в 41-м году по архивным данным были расстреляны свыше тысячи мирных людей. А ведь это не единственное неисследованное массовое захоронение в стране.

Кто именно здесь покоится, за что и почему уничтожали? В рабочую группу вошли компетентные специалисты права, историки и работники архивов. В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацизма, с просьбой расследовать факты зверских убийств. Ведомством направлены обращения в разные страны о предоставлении информации из архивных источников. Владимир Королев побывал на месте масштабных раскопок.

Дедушка рассказывал, что был выкопан ров. Их заставляли раздеваться, они ложились в этот ров, и их вот так простреливали. Потом следующий ряд ложился и так же очередью убивали, потом дедушку заставляли закапывать.

Леденящая душу история не выдумка ради красивого слова. На этой неделе проверка показаний проходит на месте масштабного расстрела. Описываемые события произошли здесь 30 августа 1941 года.

За большой дорогой, которая идет на Плещеницы, на горке, стоит стела. Вот там был выкопан ров.

Дмитрий Имховик, председатель совета ОО "Память в сердцах": В 1941 году 14-15 августа Минск посетил Гиммлер, с минского гетто было расстреляно 100 человек евреев. Он посмотрел и сказал, что так тяжело СС работать. Надо придумать что-то другое. И по всей вероятности, здесь была отработана методика уничтожения людей, которая использовалась в Бабьем Яре и под Харьковом. 1 к 1. Картина жуткая. Это останки людей, детей маленьких. Это самый настоящий геноцид белорусского народа.

То, что показали журналистам сегодня, лишь малая часть того, что хранит этот пласт. Специалисты сняли лишь первый слой. О том, что здесь было место массового растерла евреев, знали давно, но таких масштабных раскопок никогда не проводили.

Дмитрий Имховик, председатель совета ОО "Память в сердцах": Один из парикмахеров бритвой полоснул немца по горлу и крикнул, чтобы дети бежали, мальчишки побежали и спаслись. В том числе спасся Косовский вместе с двоюродным братом. Они потом поставили здесь памятник.

Это далеко не единственное место раскопок. По имеющимся архивным данным и свидетельским показаниям, в пригороде Логойска было расстреляно свыше 1000 человек. Сейчас на месте работают следователи, а также представители Комитета судебных экспертиз.

В апреле Генеральная прокуратура объявила масштабное расследование уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси. Это поможет установить социальную и историческую справедливость и устранить белые пятна в истории.







Тысячи советских граждан в годы войны ничего не знают о своих близких. Пропал без вести - порой за этой формулировкой страшное трагическое прошлое.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Сегодня мы видим, что сведения, которые есть в архивных материалах, полностью подтверждаются фактическими данными. Людей приводили сюда, заставляли раздеваться догола, ложиться друг на друга и в затылок расстреливали.

В основе решения - сведения о миллионах жертв на территории нашей страны от рук немецких оккупантов и их пособников. Планируется, что расследование также позволит выяснить имена конкретных преступников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, а также массовый угон населения Беларуси в немецкое рабство.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Мы начинаем проводить осмотр мест, ранее неизвестных либо мало изученных, где уничтожалось мирное население Беларуси в военный период. С учетом изучения архивных документов, материалов уголовных дел в отношении нацистских преступников.

Белорусская земля усеяна останками жертв Великой Отечественной войны. Каждые подобные находки кропотливо изучаются. Только с 2015 года комитетом Госэкспертиз проведено более 300 исследований по фактам обнаружения захоронений солдат и мирных граждан, казненных в военное время.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: На сегодня Государственный комитет судебных экспертиз располагает всеми возможностями для проведения исследований, направленных на установление личностей погибших. В рамках расследования уголовного дело о геноциде белорусского населения, будут проведены все необходимые экспертизы.

Сколько таких неисследованных захоронений по всей Беларуси, не берется сказать ни один историк. Ежегодно с апреля по октябрь Минобороны проводит раскопки по всей стране.

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси: На данный момент мы эксгумировали 198 бойцов РККА и 3 жертв войн. На 2021 год у нас запланировано 148 полевых поисковых объектов. На данный момент мы отрабатываем вопросы в Логойском районе, Витебском, Светлогорском районе и Слониме.







На месте преступления изъяты не только костные останки - фрагменты одежды, обуви, боеприпасов. Поисковые работы здесь будет продолжаться несколько месяцев.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: Это нужно нам, нашему народу, тем более, что сейчас идет нагнетание, перевирание фактов. Мы будем продолжать работать, делать все, чтобы сохранить память.

Тем временем в органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацизма с просьбой расследовать факты зверских убийств. Ведомством направлены обращения в Россию и другие страны о предоставлении информации из архивных источников. За масштабными исследованиями будут и другие подобные забытые исторические факты.