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Вера - это больше, чем просто традиции и следование канонам. Это желание жить в мире, понимании, дружбе и сострадании. Белорусская православная церковь поддерживает инициативы, направленные на интеграцию людей с особенностями здоровья во все аспекты повседневной жизни. Один из таких проектов - Экзарший инклюзивный хор "Радость души". Это единственный такой музыкальный коллектив в Беларуси.

Здесь свой творческий потенциал раскрывают как люди с проблемами со зрением, так и здоровые вокалисты. И подобное общение, и музыкальное образование несет пользу каждому - одни учатся адаптироваться в обществе, не замыкаться в себе, другие - помогать и сопереживать тем, кто в этом так нуждается. Как вера и песня стирают любые ограничения возможностей - репортаж Инны Пилевич.

Хотя она воспринимает мир слегка в расфокусе, все равно старается художественно расписать яйца к Пасхе. Украшать главный символ христианского праздника Марианне приходится практически на ощупь. Девочка еще будучи малышкой лишилась хрусталиков глаза.

Марианна Бабич, солистка Экзаршего инклюзивного хора "Радость души": Зрячие дети, конечно, спрашивали, что со зрением. И мне казалось, что я не как все, какая-то странная, и меня не будут принимать. Но мама говорила, что постепенно люди поймут. И это ничего страшного из себя не представляет, поэтому не так уж я сильно и боялась. Постепенно привыкла.

Проблемы со зрением - это не ограничение и не повод отказываться от мечты стать художницей, музыкантом или певицей. Дух творчества царит дома у Марианны. Девочка поет, брат аккомпанирует, папа пишет тексты песен, мама дает уроки музыки, хотя также испытывает проблемы со зрением.



Светлана Бабич, солистка Экзаршего инклюзивного хора "Радость души": Если детям не внушать, то они и не понимают, в какой-то мере, что это так сложно. Конечно, сложности были, потому что приходилось ей ноты укрупнять.

Услышать семью Бабич можно не только у них дома, но и на большой сцене. Солируют в составе инклюзивного хора "Радость души". Он такой единственный в Беларуси. Здесь в унисон звучат те, кто хорошо видит зрителей, и те, кто никогда не узнает, как выглядит их слушатель.

Она долго стеснялась сказать им: "Смотри на меня", но в итоге разработала свою уникальную методику преподавания вокала для людей с проблемами со зрением. Елена Маслова как главный хормейстер знает, как найти подход к каждому особенному вокалисту. Приходится репетировать даже улыбку.

Елена Маслова, главный хормейстер Экзаршего инклюзивного хора "Радость души": Я должна их научить внешне выразить то, что они переживают и чувствуют, потому что когда в обычной жизни незрячие дети смеются, они смеются так же, как и все люди. Но если попросить их улыбнуться, когда того требует характер исполнения, это не всегда бывает та улыбка, которая нам привычна. И мы ее просто учимся делать.







В репертуаре от классики до произведений современных авторов. Достаточно и композиций религиозного характера. Хор получил статус Экзаршего, то есть находится на попечении митрополита. Зал Минской духовной академии стал репетиционной базой коллектива.

Хор "Радость души" патронирует столичный приход храма святого мученика Владимира Хираско. По примеру своего духовного опекуна здесь священники помогают людям, которые испытывают проблемы со зрением. В церкви есть рельефные иконы для слепых. Также у входа находится молитва "Отче наш", написанная шрифтом Брайля.

В этих стенах также проходят хоровые репетиции. Для вокалистов - индивидуальные и групповые занятия. Хор активно гастролирует, участвует в международных программах и даже выступает вместе с известными коллективами.

Елена Маслова, главный хормейстер Экзаршего инклюзивного хора "Радость души": Концертная жизнь у нас очень насыщенная, особенно до пандемии мы в год давали до 40 концертных мероприятий. То есть это и сольные концерты, это и выступления в концертных программах. У нас в течение месяца было несколько концертов. Я считаю, что это важно, поскольку наши дети не всегда имеют возможность куда-то выходить, выезжать.

Сегодня в коллективе почти 80 человек. Возраст - от 6 лет и старше. Стать солистом инклюзивного хора "Радость души" может каждый. Прослушивание доступно в любое время, было бы желание. Ограниченные физические возможности не мешают дарить людям радость творчества и вдохновения.