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Почему самые шокирующие сценарии оказываются вдобавок и самыми рабочими? Сколько времени и денег требуется на подобные кровавые кампании и кому они выгодны? Наши медийные эксперты подробно разобрали бэкграунд ситуации и возможные варианты развития событий. Полная картина - на YouTube-канале АТН , в нашем эфире - самые яркие мнения "Клуба редакторов" (видео).