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Мнения "Клуба редакторов" о вариантах развития событий кровавой кампании
03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почему самые шокирующие сценарии оказываются вдобавок и самыми рабочими? Сколько времени и денег требуется на подобные кровавые кампании и кому они выгодны? Наши медийные эксперты подробно разобрали бэкграунд ситуации и возможные варианты развития событий. Полная картина - на
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Почему самые шокирующие сценарии оказываются вдобавок и самыми рабочими? Сколько времени и денег требуется на подобные кровавые кампании и кому они выгодны? Наши...
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