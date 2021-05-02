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Сергей Пархоменко о том, кто сегодня заказывает музыку в большой политике и почему это касается каждого

03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главные угрозы для независимости современных государств. Цифровая диктатура, клиповое сознание и образ Беларуси будущего. Как все это переплетается в современном мире, и почему людям все труднее понимать друг друга? Журналисты АТН записали эксклюзивное интервью с белорусом Сергеем Пархоменко (широко известным как Серега) о том, кто сегодня заказывает музыку в большой политике и почему это касается каждого. 

Наш известный земляк поделился мнением на предмет того, что произошло в Беларуси в августе прошлого года, а также рассказал, что он имел в виду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса, и что после этого заявления с ним произошло. Большой откровенный разговор без купюр, отчасти жесткий, в котором Сергей Пархоменко решил обратиться к белорусам (видео). 

 
 
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Главные угрозы для независимости современных государств. Цифровая диктатура, клиповое сознание и образ Беларуси будущего. Как все это переплетается в современном...
 
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