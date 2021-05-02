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Дмитрий Куликов о технологии военного мятежа в Беларуси и роли западных спецслужб

03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Попытка госпереворота и покушения на Александра Лукашенко и его семью - самая обсуждаемая сегодня тема как белорусских, так и российских политологов. О технологии военного мятежа в Беларуси, роли западных спецслужб и их планах мы поговорили с известным российским экспертом и публицистом Дмитрием Куликовым. 

Дмитрий Куликов, политолог, публицист, эксперт Комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками ответил на наши вопросы (видео).

  • Из материалов дела ясно, что группа заговорщиков, которая хотела совершить военный переворот в Беларуси, готова была пойти на самые крайние меры: устранить Президента и его семью, нейтрализовать силовые структуры, занять важные государственные объекты и объявить режим смены власти. С чем связана такая радикализация?

  • В ходе операции "Тишина" предполагалось произвести кибератаку на белорусскую энергосистему. Для чего это было нужно заговорщикам?

  • На Ваш взгляд, кто стоит за этими событиями? Кто был главным заказчиком?

  • Дмитрий, что будет дальше? Оставят ли наши "невероятные", а главное - их западные кураторы попытки раскачать ситуацию в Беларуси?


 
 
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Попытка госпереворота и покушения на Александра Лукашенко и его семью - самая обсуждаемая сегодня тема как белорусских, так и российских политологов. О технологии...
 
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