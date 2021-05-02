|
Дмитрий Куликов о технологии военного мятежа в Беларуси и роли западных спецслужб
03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Попытка госпереворота и покушения на Александра Лукашенко и его семью - самая обсуждаемая сегодня тема как белорусских, так и российских политологов. О технологии военного мятежа в Беларуси, роли западных спецслужб и их планах мы поговорили с известным российским экспертом и публицистом Дмитрием Куликовым.
Дмитрий Куликов, политолог, публицист, эксперт Комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками ответил на наши вопросы (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попытка госпереворота и покушения на Александра Лукашенко и его семью - самая обсуждаемая сегодня тема как белорусских, так и российских политологов. О технологии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)