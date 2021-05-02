Дмитрий Куликов о технологии военного мятежа в Беларуси и роли западных спецслужб

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Попытка госпереворота и покушения на Александра Лукашенко и его семью - самая обсуждаемая сегодня тема как белорусских, так и российских политологов. О технологии военного мятежа в Беларуси, роли западных спецслужб и их планах мы поговорили с известным российским экспертом и публицистом Дмитрием Куликовым.

Дмитрий Куликов, политолог, публицист, эксперт Комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками ответил на наши вопросы (видео).

Из материалов дела ясно, что группа заговорщиков, которая хотела совершить военный переворот в Беларуси, готова была пойти на самые крайние меры: устранить Президента и его семью, нейтрализовать силовые структуры, занять важные государственные объекты и объявить режим смены власти. С чем связана такая радикализация?

В ходе операции "Тишина" предполагалось произвести кибератаку на белорусскую энергосистему. Для чего это было нужно заговорщикам?

На Ваш взгляд, кто стоит за этими событиями? Кто был главным заказчиком?

Дмитрий, что будет дальше? Оставят ли наши "невероятные", а главное - их западные кураторы попытки раскачать ситуацию в Беларуси?