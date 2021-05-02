Ирина Костевич: Ситуация на рынке труда остается под контролем

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Во многом "героическим" выдался весь прошлый год. Впрочем, отголоски пандемии чувствуем и сегодня, в том смысле, каких усилий стоило сохранить рабочие места, экспортные направления (и даже нарастить их!), не остановить станки и конвейеры. Сегодня ситуация на рынке труда остается под контролем. Об этом заявили в Минтруда. Более того, в некоторых сферах деятельности (кто бы что ни говорил, мол, уезжают белорусы) занятость лишь прибавляет.

Пандемия, кстати, не только безвозвратно изменила трудовые отношения, но и подправила законы. И теперь наниматель более гибко может предлагать те или иные варианты занятости. О рынке труда, его актуальных индикаторах, будущих новациях и недавних изменениях комментарий министра труда и социальной защиты (которая, как мы узнали, больше всего любит работать именно в субботу) Ирины Костевич. На рабочем месте министра застала корреспондент Ольга Анищенко (видео).