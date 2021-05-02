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Первомай и его трудовая история

03.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Беларусь отметила важный день, день труда - Первомай. Конечно, с поправкой на пандемию - без массовых гуляний. Да и день этот имеет отнюдь не праздничную, а трудовую историю. Нашему старшему поколению, которое восстанавливало страну из руин после войны, хорошо известно: в общем деле важен вклад каждого. 

Тех, кто работал с особой отдачей, конечно, поощряли. Серп и молот - знаменитые на весь мир символы Советского Союза - изобразили на медали, которую вручали Героям Социалистического труда. Знак особого отличия получили более 20 тысяч человек. Из них белорусов, которые до сих пор в живых, осталось совсем немного. И тем ценнее их опыт, сегодня такой необходимый для понимания молодому поколению. Несколько трудовых созидательных историй из первых уст - в сюжете Антона Малюты (видео).

 
 
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Накануне Беларусь отметила важный день, день труда - Первомай. Конечно, с поправкой на пандемию - без массовых гуляний. Да и день этот имеет отнюдь не праздничную, а...
 
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