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Чем обусловлены фантазии альтернативной прессы Беларуси - в блоге М. Петрашко

03.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информационное пространство не только Беларуси, но и стран СНГ, безусловно, взбудоражили фильмы-расследования Агентства теленовостей и телеканала ОНТ о планах покушения на Президента Беларуси, попытке госпереворота, которая готовилась еще задолго до выборов. А также о деятельности якобы народного блогера и суммах, которые направлялись на то, чтобы разогреть протестную активность белорусского общества. Помните, те самые 900 тысяч, которые никто не хотел признавать. Подбросили спецслужбы - хором твердили отдельные ресурсы и активисты. Теперь же стало понятно: деньги действительно Тихановского - и об этом знали даже отдельные журналисты, но предпочли промолчать. Объективность и независимость оказались штукой выборочной, которая легко подстраивается под вполне конкретные интересы. 

Мы и до сей поры не сомневались, что в Беларуси есть настолько независимые СМИ и платформы, что не зависят они даже от инфоповодов. И не раз показывали и доказывали это на конкретных примерах в нашем эфире. Очередной показательный случай - как раз на фоне шокирующих деталей заговора: одна часть их проигнорировала, другая же в своей альтернативной реальности интерпретировала все на свой вкус. 

Чем обусловлены фантазии альтернативной прессы, попыталась напрямую спросить ее представителей Мария Петрашко (видео). 

 
Теги: Новости
 
 
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Информационное пространство не только Беларуси, но и стран СНГ, безусловно, взбудоражили фильмы-расследования Агентства теленовостей и телеканала ОНТ о планах...
 
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