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Дожди и очень сильный ветер. Все о неприятной погоде в Бресте на новой рабочей неделе

03.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной и ветреной, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник облачно. Осадков не предвидится, но утром и днем обещают сильный ветер. Порывы будут достигать 20 м/с, воздух прогреется всего до +9°С.

Во вторник — переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +14°С.

В среду возможен дождь с грозой. Во второй половине дня ветер усилится, порывы будут достигать 16 м/с. Воздух прогреется до 18 °C.

В четверг будет облачно с прояснениями и +13°С. Днем порывы ветра будут достигать 19 м/с.

На пятницу передают дожди и похолодание до +12°С.

Хорошей недели, друзья — помните, что после нее нас ждут большие выходные!

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Теги: Брест
 
 
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