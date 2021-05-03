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Дожди и очень сильный ветер. Все о неприятной погоде в Бресте на новой рабочей неделе
03.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной и ветреной, предупреждает
В понедельник облачно. Осадков не предвидится, но утром и днем обещают сильный ветер. Порывы будут достигать 20 м/с, воздух прогреется всего до +9°С.
Во вторник — переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +14°С.
В среду возможен дождь с грозой. Во второй половине дня ветер усилится, порывы будут достигать 16 м/с. Воздух прогреется до 18 °C.
В четверг будет облачно с прояснениями и +13°С. Днем порывы ветра будут достигать 19 м/с.
На пятницу передают дожди и похолодание до +12°С.
Хорошей недели, друзья — помните, что после нее нас ждут большие выходные!
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