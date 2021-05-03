|
Ветер, дождь и даже снег. Какой будет погода в Витебске на новой неделе
03.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У нас для вас две новости. Одна плохая: всю рабочую неделю в Витебске будет лить дождь и будет холодно. А вторая — хорошая: погода улучшится к большим майским выходным — по предварительному
В понедельник — дождь, ветер, до 9 градусов тепла.
Такая же погода будет и во вторник. Но в этот день еще прогнозируют и мокрый снег.
Дождливой и пасмурной будет и среда. Но чуть теплее: до +12 градусов.
В четверг и пятницу ветрено, дождливо и прохладно: до +10°C.
Распогодится лишь с субботы — а там, напомним, нас ждут большие выходные.
Хорошей вам недели, друзья!
Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У нас для вас две новости. Одна плохая: всю рабочую неделю будет лить дождь и будет холодно. А вторая хорошая: погода улучшится к большим майским выходным.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)