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Ветер, дождь и даже снег. Какой будет погода в Витебске на новой неделе

03.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас для вас две новости. Одна плохая: всю рабочую неделю в Витебске будет лить дождь и будет холодно. А вторая — хорошая: погода улучшится к большим майским выходным — по предварительному прогнозу, на термометре будет под 20 градусов тепла.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В понедельник — дождь, ветер, до 9 градусов тепла.

Такая же погода будет и во вторник. Но в этот день еще прогнозируют и мокрый снег.

Дождливой и пасмурной будет и среда. Но чуть теплее: до +12 градусов.

В четверг и пятницу ветрено, дождливо и прохладно: до +10°C.

Распогодится лишь с субботы — а там, напомним, нас ждут большие выходные.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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У нас для вас две новости. Одна плохая: всю рабочую неделю будет лить дождь и будет холодно. А вторая хорошая: погода улучшится к большим майским выходным.
 
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