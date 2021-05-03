Ветер, дождь и даже снег. Какой будет погода в Витебске на новой неделе

Источник материала: Tut.by

У нас для вас две новости. Одна плохая: всю рабочую неделю в Витебске будет лить дождь и будет холодно. А вторая — хорошая: погода улучшится к большим майским выходным — по предварительному прогнозу , на термометре будет под 20 градусов тепла.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В понедельник — дождь, ветер, до 9 градусов тепла.

Такая же погода будет и во вторник. Но в этот день еще прогнозируют и мокрый снег.

Дождливой и пасмурной будет и среда. Но чуть теплее: до +12 градусов.

В четверг и пятницу ветрено, дождливо и прохладно: до +10°C.

Распогодится лишь с субботы — а там, напомним, нас ждут большие выходные.

Хорошей вам недели, друзья!

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