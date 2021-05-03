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Дожди, грозы, очень сильный ветер. Какой будет погода в первую неделю мая в Могилеве

03.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая неделя мая в Могилеве будет по-прежнему прохладной: то холодно, то очень холодно, то дождь, то солнце — да еще и ветрено, предупреждает pogoda.by.


Фото: Елена Бычкова

Сегодня, в понедельник 3 мая, будет +8−10°С, пасмурно и очень сильный ветер — порывами до 22 м/с.

Во вторник также будет облачная погода, утром дождь, днем до 11 °C, и снова же очень ветрено.

В среду, 5 мая, небольшое потепление — до 16 °C, пройдет дождь с грозой. Ветер, увы, не утихнет.

В четверг столбик термометра снова опустится — до +10 °С. Прогнозируют сплошную облачность, весь день будет лить дождь и дуть очень сильный ветер.

В пятницу погода не улучшится — максимум до +13°С, утром и днем ожидается порывистый ветер, возможны дожди и гроза.

Но, несмотря ни на что, пусть эта неделя будет для вас хорошей, друзья!

 
Теги: Могилев
 
 
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То холодно, то очень холодно, то дождь, то солнце - да еще и ветрено…
 
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