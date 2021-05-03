На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Источник материала: Tut.by

На понедельник объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Reuters

— В понедельник, 3 мая, на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, — говорится в сообщении.

Сильный ветер также ожидается в Минске и Минской области.

Рекомендации МЧС при сильном ветре: уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).