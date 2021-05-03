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На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
03.05.2021 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На понедельник объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
— В понедельник, 3 мая, на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, — говорится в сообщении.
Сильный ветер также ожидается в Минске и Минской области.
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- В понедельник, 3 мая, на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, - говорится в сообщении.
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