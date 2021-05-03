Мужчина поставил в деревне памятник всем землякам, а героями скульптуры стали его родители

Источник материала: Tut.by

В деревне Орешенки Чашникского района появилась скульптура, посвященная местным жителям. Мужчина идет за плугом, а женщина несет сноп колосьев, оба возвращаются домой с поля. И это не абстрактный образ, это конкретные люди — родители уроженца этих мест Михаила Катульского. Как в деревне открыли памятник, рассказывает СТВ.





Скульптура изображает Филиппа и Надежду Катульских, которые жили и трудились в Орешенках. Их сын Михаил заказал витебскому скульптору Алексею Евсееву памятник — в память о родителях. При этом скульптура символизирует всех местных жителей.

Витеблянин Михаил Катульский вспоминает:

— Мне было лет 7−8. Помню, как точно вот так папа идет за плугом, а мама сзади. Они приехали на обед. Оба усталые. И когда у меня появилась мысль установить памятник жителям деревни в лице мамы и папы, у меня этот эпизод всплыл в памяти.

Такой композиции в Витебской области нет, утверждает литейщик Александр Белов:

— Есть обычные стандартные вещи, которые технически легко исполнимы: зубры, олени, топиарии. Это все просто. Но там нет жизни. А мы вдохнули ее в свою работу.