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Мужчина поставил в деревне памятник всем землякам, а героями скульптуры стали его родители
03.05.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Орешенки Чашникского района появилась скульптура, посвященная местным жителям. Мужчина идет за плугом, а женщина несет сноп колосьев, оба возвращаются домой с поля. И это не абстрактный образ, это конкретные люди — родители уроженца этих мест Михаила Катульского. Как в деревне открыли памятник,
Скульптура изображает Филиппа и Надежду Катульских, которые жили и трудились в Орешенках. Их сын Михаил заказал витебскому скульптору Алексею Евсееву памятник — в память о родителях. При этом скульптура символизирует всех местных жителей.
Витеблянин Михаил Катульский вспоминает:
— Мне было лет 7−8. Помню, как точно вот так папа идет за плугом, а мама сзади. Они приехали на обед. Оба усталые. И когда у меня появилась мысль установить памятник жителям деревни в лице мамы и папы, у меня этот эпизод всплыл в памяти.
Такой композиции в Витебской области нет, утверждает литейщик Александр Белов:
— Есть обычные стандартные вещи, которые технически легко исполнимы: зубры, олени, топиарии. Это все просто. Но там нет жизни. А мы вдохнули ее в свою работу.
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В деревне Орешенки Чашникского района появилась скульптура, посвященная местным жителям. Мужчина идет за плугом, а женщина несет сноп колосьев, оба возвращаются...
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