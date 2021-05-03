ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина поставил в деревне памятник всем землякам, а героями скульптуры стали его родители

03.05.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В деревне Орешенки Чашникского района появилась скульптура, посвященная местным жителям. Мужчина идет за плугом, а женщина несет сноп колосьев, оба возвращаются домой с поля. И это не абстрактный образ, это конкретные люди — родители уроженца этих мест Михаила Катульского. Как в деревне открыли памятник, рассказывает СТВ.


Скульптура изображает Филиппа и Надежду Катульских, которые жили и трудились в Орешенках. Их сын Михаил заказал витебскому скульптору Алексею Евсееву памятник — в память о родителях. При этом скульптура символизирует всех местных жителей.

Витеблянин Михаил Катульский вспоминает:

— Мне было лет 7−8. Помню, как точно вот так папа идет за плугом, а мама сзади. Они приехали на обед. Оба усталые. И когда у меня появилась мысль установить памятник жителям деревни в лице мамы и папы, у меня этот эпизод всплыл в памяти.

Такой композиции в Витебской области нет, утверждает литейщик Александр Белов:

— Есть обычные стандартные вещи, которые технически легко исполнимы: зубры, олени, топиарии. Это все просто. Но там нет жизни. А мы вдохнули ее в свою работу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Орешенки Чашникского района появилась скульптура, посвященная местным жителям. Мужчина идет за плугом, а женщина несет сноп колосьев, оба возвращаются...
 
Новости дня
Новости общества
 
Весна пришла. Погода в Гомеле на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by