Весна пришла. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Весна набирает обороты. В ближайшие дни будет тепло и солнечно, сообщает pogoda.by.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В понедельник и во вторник +12 °C, без осадков, но ветер порывами до 19 м/с.

В среду +18 °C, ветрено и солнечно.

В четверг +13 °C, дождь.

В пятницу без осадков и +16 °C.

Хорошей недели, друзья!

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