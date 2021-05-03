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Весна пришла. Погода в Гомеле на неделе

03.05.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна набирает обороты. В ближайшие дни будет тепло и солнечно, сообщает pogoda.by.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В понедельник и во вторник +12 °C, без осадков, но ветер порывами до 19 м/с.

В среду +18 °C, ветрено и солнечно.

В четверг +13 °C, дождь.

В пятницу без осадков и +16 °C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Весна набирает обороты. В ближайшие дни будет тепло и солнечно.
 
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