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Весна пришла. Погода в Гомеле на неделе
03.05.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна набирает обороты. В ближайшие дни будет тепло и солнечно,
В понедельник и во вторник +12 °C, без осадков, но ветер порывами до 19 м/с.
В среду +18 °C, ветрено и солнечно.
В четверг +13 °C, дождь.
В пятницу без осадков и +16 °C.
Хорошей недели, друзья!
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Весна набирает обороты. В ближайшие дни будет тепло и солнечно.
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