Рейс из Грузии не смог сесть в столичном аэропорту из-за сильного ветра и приземлился в Вильнюсе

Источник материала: Tut.by

Авиарейс «Белавиа» из Тбилиси, который должен был сесть в столичном аэропорту, приземлился в Вильнюсе из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY рассказала пресс-служба национального аэропорта «Минск».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщается, что из-за непогоды был перенаправлен только один рейс — причиной стал сильный ветер. В целом же воздушная гавань по-прежнему функционирует в плановом режиме.

— Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23. На данный момент вылет из Вильнюса в Минск запланирован на 9.30. В свою очередь национальный аэропорт работает в штатном режиме и на вылет, и на прилет, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием полетов, — рассказала официальный представитель минского аэропорта Ромина Саматханова.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, решение о перенаправлении воздушного судна в другой аэропорт обычно принимает его командир.

Напомним, на 3 мая Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Сообщалось, что на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.