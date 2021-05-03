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Рейс из Грузии не смог сесть в столичном аэропорту из-за сильного ветра и приземлился в Вильнюсе

03.05.2021 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиарейс «Белавиа» из Тбилиси, который должен был сесть в столичном аэропорту, приземлился в Вильнюсе из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY рассказала пресс-служба национального аэропорта «Минск».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщается, что из-за непогоды был перенаправлен только один рейс — причиной стал сильный ветер. В целом же воздушная гавань по-прежнему функционирует в плановом режиме.

— Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23. На данный момент вылет из Вильнюса в Минск запланирован на 9.30. В свою очередь национальный аэропорт работает в штатном режиме и на вылет, и на прилет, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием полетов, — рассказала официальный представитель минского аэропорта Ромина Саматханова.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, решение о перенаправлении воздушного судна в другой аэропорт обычно принимает его командир.

Напомним, на 3 мая Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Сообщалось, что на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе минского аэропорта пояснили, что перенаправлен был только один рейс, в целом же воздушная гавань работает в штатном режиме.
 
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