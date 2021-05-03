Круизный теплоход «Белая Русь» готовится выйти на маршрут

Источник материала: Tut.by

Круизный теплоход «Белая Русь» готовится открыть туристический сезон, пишет «Медиа-Полесье» .



Теплоход «Белая Русь». Фото использовано в качестве иллюстрации

В настоящий момент судно находится в Пинске у причала РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», которое является его владельцем. Идут последние приготовления перед выходом на Припять.

Как стало известно Медиа-Полесью, через 3−4 дня теплоход отправится в Мозырь. Здесь, сообщает сайт «Твой круиз», в субботу 8 мая он примет на борт первых в нынешнем году туристов и возьмет курс на Наровлю, зайдет в долину Припяти, а затем повернет в сторону Бреста. Прибытие в город на Бугом — 15 мая. Время нахождения в пути составит 8 дней и 7 ночей.

Навигация 2020 года была для «Белой Руси» неудачной. Из-за пандемии теплоход так и не вышел на маршрут.