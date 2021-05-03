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В Гомельском районе зверски замучили кота и собаку. СК возбудил уголовное дело

03.05.2021 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе нашли погибших животных. У собаки был сломан позвоночник, у кота — переломы ребер и обширное кровоизлияние. Следственный комитет возбудил уголовное дело.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным следствия, 19 апреля в деревне Лопатино Гомельского района возле Дома культуры сельчане обнаружили тела собаки и кота с признаками насильственной смерти. Согласно результатам патологоанатомического вскрытия, смерть собаки наступила в результате перелома позвоночника, а смерть кота — в результате обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей.

Следственный комитет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339−1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) Уголовного кодекса Беларуси.

Подозреваемых двое — это местные жители 21 и 19 лет. Они отпущены под обязательство о явке. Следствие устанавливает обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

 
 
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В Гомельском районе нашли погибших животных. У собаки был сломан позвоночник, у кота - переломы ребер и обширное кровоизлияние.
 
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