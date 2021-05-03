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Лишенный лицензии адвокат Серей Зикрацкий покинул Беларусь

03.05.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Известный адвокат Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюс. Он рассказал на своей странице в Facebook о том, что был вынужден покинуть Беларусь, потому что его лишили любимой профессии. 

Зикрацкий выразил уверенность, что может быть полезен своей стране сейчас только на расстоянии. В своем посте он отметил, что получил лицензию восемь лет назад, все эти годы, как предприниматель, исправно платил высокие налоги, трудоустраивал людей, выполнял свою работу. Но в марте все равно лишился лицензии.

«Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью. Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске.  С 1 мая моим временным домом станет Вильнюс.  Очень надеюсь скоро вернуться в свободную Беларусь», - пишет он.

Зикрацкий был защитником журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. 24 марта он не прошел аттестацию Минюста и был лишен лицензии. Против юристов, которые защищали обвиняемых по очевидно политическим делам, идет настоящая борьба: еще в октябре лицензии лишился бывший адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко. В апреле уже новому адвокату экс-главы Белгазпромбанка и экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрию Лаевскому дисциплинарная комиссия объявила выговор. 

 
Теги: Минск
 
 
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Известный адвокат Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюс. Он рассказал на своей странице в Facebook о том, что был вынужден покинуть Беларусь, потому что его лишили любимой...
 
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