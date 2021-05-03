Лишенный лицензии адвокат Серей Зикрацкий покинул Беларусь

Известный адвокат Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюс. Он рассказал на своей странице в Facebook о том, что был вынужден покинуть Беларусь, потому что его лишили любимой профессии.

Зикрацкий выразил уверенность, что может быть полезен своей стране сейчас только на расстоянии. В своем посте он отметил, что получил лицензию восемь лет назад, все эти годы, как предприниматель, исправно платил высокие налоги, трудоустраивал людей, выполнял свою работу. Но в марте все равно лишился лицензии.

«Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью. Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске. С 1 мая моим временным домом станет Вильнюс. Очень надеюсь скоро вернуться в свободную Беларусь», - пишет он.