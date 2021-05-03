Коммерческая тайна: часть суда по делу Бабарико пройдет за закрытыми дверями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая - Sputnik. Верховный суд Беларуси принял решение часть судебного процесса по делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико провести в закрытом судебном заседании.

Громкой уголовный процесс , по которому проходят еще семь обвиняемых, среди которых - бывшие заместители основного фигуранта дела, длится уже более двух месяцев. Обвиняемых судят за коррупционные преступления. Уже почти месяц в суде идет допрос свидетелей по делу. Одновременно прокуроры зачитывают материалы уголовного дела - в целях экономии судебного времени.

"Принято решение о том, что часть судебного заседания пройдет за закрытыми дверями. Сегодня прокурор будут оглашать материалы дела, которые содержат так называемую коммерческую тайну", - сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного процесса.

По его словам, сегодня до обеда дело будут рассматривать в закрытом судебном заседании. Он пояснил, что это документы, в том числе и банковские, на которых есть специальная пометка о наличии информации, составляющей коммерческую либо государственную тайну.

Собеседник агентства также уточнил, что провести часть судебного заседания за закрытыми дверями попросил государственный обвинитель. Суд удовлетворил его ходатайство.

В суде допрошено уже большая часть свидетелей.

"Допросить осталось совсем немного, уже подавляющее число свидетелей допрошены", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело

Материалы уголовного дела составляют около 120 томов. Все, кроме главного фигуранта, дали признательные показания и признали вину.

Бабарико в суде продолжил стратегию защиты, которая была выбрана уже на стадии предварительного следствия. В день допроса он прочитал заготовленную ранее речь, в которой заявил о том, что считает свое дело политически мотивированным. Речь длилась около 40 минут, после чего он заявил, что больше давать показаний не намерен и на вопросы в суде отвечать не будет.

На минувшей неделе Бабарико несколько раз просил суд дать возможность пообщаться со своими адвокатами с глазу на глаз, в СИЗО КГБ, а не в суде перед заседаниями, когда рядом всегда находятся конвоиры и отсутствует конфиденциальность.

В чем обвиняют фигурантов

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико в соответствии с белорусским законодательством грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал .

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