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Квартиры в Минске дешевеют
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Речь идет о новостройках. Стоимость квадратного метра в новых домах Минска за неделю снизилась на 0,4 % - 1312 долларов его цена сегодня. Жилье на вторичке напротив прибавило в цене 0,7 %, в итоге 1231 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 91$, в пользу новостроек.
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Речь идет о новостройках. Стоимость квадратного метра в новых домах Минска за неделю снизилась на 0,4 % - 1312 долларов его цена сегодня. Жилье на вторичке напротив...
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