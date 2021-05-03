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Первая неделя Пасхи - Светлая седмица

03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православный мир отмечает Пасху. Славить Христа верующие будут на протяжении 40 дней. Первая неделя - Светлая седмица. Все богослужения в это время ведутся по особому чину. В храмах раскрыты настежь царские врата как знак того, что Христос открыл людям дорогу в Царствие Небесное. В Светлую седмицу после богослужений звучит колокольный звон.

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Православный мир отмечает Пасху. Славить Христа верующие будут на протяжении 40 дней. Первая неделя - Светлая седмица. Все богослужения в это время ведутся по...
 
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