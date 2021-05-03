|
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 3 мая
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Удар циклона, который движется со стороны Атлантики на Россию, уже накануне вечером на себе ощутили жители страны. На многие районы обрушился шквалистый ветер и проливные дожди. Из-за непогоды в Брестской области были обесточены населенные пункты. Сегодня по стране ожидаются еще и грозы. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Днем будет не выше 10 тепла. Прогнозы синоптиков неутешительны - прохладная ненастная погода будет всю неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Удар циклона, который движется со стороны Атлантики на Россию, уже накануне вечером на себе ощутили жители страны....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)