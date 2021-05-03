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Зарядка, скандинавская ходьба и бальные танцы - занятия посетителей социального центра в Заславле

03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зарядка, скандинавская ходьба и бальные танцы - все это в расписании занятий людей серебряного возраста - посетителей социального центра в Заславле. Трижды в неделю активные пожилые (в возрасте 60+) занимаются спортивной ходьбой на стадионе - как в группах, так и индивидуально - под наблюдением медработника. А рекордные результаты в зависимости от физического состояния и здоровья духа.

Перед занятиями по бальным танцам - специальная разминка. Затем упражнения объединяют в танец. Результат - отличное настроение, заряд бодрости и здоровья на долгие годы.

 
 
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Зарядка, скандинавская ходьба и бальные танцы - все это в расписании занятий людей серебряного возраста - посетителей социального центра в Заславле. Трижды в...
 
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