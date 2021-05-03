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В профильных агроклассах Минской области занимаются более 500 учеников
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Профильные аграрные классы - как помощь в выборе будущей профессии. Только в Минской области в них занимаются более 500 учеников. Так, в агрогородке Лебедево в школе ребята углубленно изучают химию и биологию, а на практических занятиях знакомятся с особенностями почвы и растений. К слову, многие из них потом поступают в вузы сельскохозяйственной направленности.
Определиться с будущей профессией ребята могут также в военно-патриотических, правовых и педагогических классах.
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Профильные аграрные классы - как помощь в выборе будущей профессии. Только в Минской области в них занимаются более 500 учеников. Так, в агрогородке Лебедево в школе...
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