В профильных агроклассах Минской области занимаются более 500 учеников

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Профильные аграрные классы - как помощь в выборе будущей профессии. Только в Минской области в них занимаются более 500 учеников. Так, в агрогородке Лебедево в школе ребята углубленно изучают химию и биологию, а на практических занятиях знакомятся с особенностями почвы и растений. К слову, многие из них потом поступают в вузы сельскохозяйственной направленности.



Определиться с будущей профессией ребята могут также в военно-патриотических, правовых и педагогических классах.