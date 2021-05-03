Многодетным родителям могут сократить рабочий день

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Правительство готовит ряд изменений в Трудовой кодекс. Об этом "Главному эфиру" рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Во-первых, новации связаны с возможным сокращением рабочего дня для многодетных родителей. Им планируется предоставить право выбора: либо один дополнительный свободный от работы день в месяц, либо сокращенный на час рабочий день. Также предложено дополнить возможности дистанционки. Законодательно ее закрепили в прошлом году (учли последствия пандемии). Теперь решено подойти к занятости еще более гибко.



В Трудовом кодексе Беларуси появится удаленная форма работы

В целом ситуация на рынке труда остается спокойной и предсказуемой. Безработица держится на уровне 4 %. Прогнозируют, что в этих рамках она останется до конца текущего года.





