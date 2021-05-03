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Многодетным родителям могут сократить рабочий день
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правительство готовит ряд изменений в Трудовой кодекс. Об этом
В целом ситуация на рынке труда остается спокойной и предсказуемой. Безработица держится на уровне 4 %. Прогнозируют, что в этих рамках она останется до конца текущего года.
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Правительство готовит ряд изменений в Трудовой кодекс. Об этом "Главному эфиру" рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Во-первых, новации...
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