ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Многодетным родителям могут сократить рабочий день

03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правительство готовит ряд изменений в Трудовой кодекс. Об этом "Главному эфиру" рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Во-первых, новации связаны с возможным сокращением рабочего дня для многодетных родителей. Им планируется предоставить право выбора: либо один дополнительный свободный от работы день в месяц, либо сокращенный на час рабочий день. Также предложено дополнить возможности дистанционки. Законодательно ее закрепили в прошлом году (учли последствия пандемии). Теперь решено подойти к занятости еще более гибко.

В Трудовом кодексе Беларуси появится удаленная форма работы

В целом ситуация на рынке труда остается спокойной и предсказуемой. Безработица держится на уровне 4 %. Прогнозируют, что в этих рамках она останется до конца текущего года.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство готовит ряд изменений в Трудовой кодекс. Об этом "Главному эфиру" рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Во-первых, новации...
 
Новости дня
Новости общества
 
Парк семейных деревьев в Гродно пополнился новыми кленами, ясенями и липами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by