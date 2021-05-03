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Парк семейных деревьев в Гродно пополнился новыми кленами, ясенями и липами
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект стартовал еще в 2019-м году по инициативе БРСМ. Тогда на площади Декабристов у здания ЗАГСа появились первые деревья с именными табличками. Сейчас еще 50 супружеских пар приняли участие в акции. У каждой из них свой повод - юбилей свадьбы, день рождения ребенка или памятная семейная дата. Всем участникам проекта вручили сертификаты.
Планируется, что семьи будут в дальнейшем ухаживать за своими деревьями и тем самым вносить вклад в экологию города.
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Проект стартовал еще в 2019-м году по инициативе БРСМ. Тогда на площади Декабристов у здания ЗАГСа появились первые деревья с именными табличками. Сейчас еще 50...
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