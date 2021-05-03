|
Транспортная инспекция усиливает контроль на дорогах
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поводом стало возросшее число нарушений. С начала года их выявлено более 1300 - это на половину больше, чем годом ранее. Нередко водители, пытаясь раньше приехать, игнорируют сон и отдых, а в утомленном состоянии повышается риск попасть в аварию. Особое внимание будет уделено соблюдению требований Европейского соглашения, касающегося работы экипажей международных автомобильных перевозок.
Сергей Глембовский, замначальника управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Сергей Белкин, замначальника управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
В ведомстве уточнили: контроль ужесточен на несколько месяцев. Его снимут, когда статистика нарушений начнет снижаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом стало возросшее число нарушений. С начала года их выявлено более 1300 - это на половину больше, чем годом ранее. Нередко водители, пытаясь раньше приехать,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)