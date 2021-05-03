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О политических принципах "свободной" Америки и тюрьмах для демократии - смотрите в "Понятной политике"

03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На что готов Вашингтон ради достижения своих целей? О политических принципах "свободной" Америки и тюрьмах для демократии расскажем в "Понятной политике". Самые страшные и жестокие места для заключения, пытки над заключенными, издевательства и убийства как привычный инструмент Запада. И почему бывшие узники называют США главным мировым преступником? Покажем их мнение и истории. Также - почему молчит мировое сообщество, когда в Беларуси пытаются совершить кровавый переворот? Для кого-то неудобная, но все же правда - в "Понятной политике". Обсудим только факты. Смотрите сегодня после "Панорамы".

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На что готов Вашингтон ради достижения своих целей? О политических принципах "свободной" Америки и тюрьмах для демократии расскажем в "Понятной политике". Самые...
 
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