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Александр Лукашенко признался, что Туров его любимый город
03.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этому году на Пасху Александр Лукашенко отправился
Во время теплого общения с прихожанами Александр Лукашенко признался, что Туров - его любимый город. В целом же такое мероприятие - очередное подтверждение того, что белорусы - мирные и доброжелательные люди, которые хотят созидать и любить на родной земле.
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В этому году на Пасху Александр Лукашенко отправился в кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Глава государства передал в дар храму...
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