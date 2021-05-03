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В этому году на Пасху Александр Лукашенко отправился в кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских . Глава государства передал в дар храму воссозданную святыню - Туровский крест. Реликвия была утрачена еще в 13-м веке из-за мощного землетрясения, разрушившего храм. Александр Лукашенко подчеркнул символичность того, что именно в этот праздничный день одна из самых сакральных святынь Беларуси возвращается домой.





Во время теплого общения с прихожанами Александр Лукашенко признался, что Туров - его любимый город. В целом же такое мероприятие - очередное подтверждение того, что белорусы - мирные и доброжелательные люди, которые хотят созидать и любить на родной земле.

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